В Польше пересмотрят проект о новом налоге для медиа после протестов

В правящей партии Польши заявили, что перепишут предложение, которое предусматривает налогообложение рекламы в СМИ после критики со стороны медиакомпаний, оппозиции и собственного партнера по коалиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе несколько частных телевизионных и радиостанций и веб-порталов в Польше прекратили выпуск новостей в знак протеста против налога, который, по их мнению, угрожает независимости отрасли и разнообразия ее взглядов.

Критики говорят, что Польша следует примеру центрально союзника Венгрии, пытаясь усилить контроль над СМИ. Значительная часть независимых СМИ финансируется за счет рекламы или подписки.

Правительство заявляет, что налог необходим для содействия привлечению средств на здравоохранение и культуру, которые сильно пострадали от пандемии коронавируса, а также для нацеливания на интернет-гигантов за рубежом, которые зарабатывают на рекламе в стране.

Представители бизнеса могут подавать свои предложения по поводу проекта до конца дня.

"После этих консультаций мы подготовим новый законопроект, который признает эти беспокойства, а затем представим его для следующих шагов (законодательного) процесса", - сказал пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.

Во вторник ряд основных оппозиционных группировок Польши собрались, чтобы подписать декларацию, осуждающую налог.

Младший партнер партии "Право и справедливость" по коалиции также заявил, что не может поддержать текущий проект налога, в частности из-за влияния, которое он окажет на бизнес.