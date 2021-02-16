На Кіпрі трьох росіян оштрафували на 900 євро за незаконний пікнік на пляжі

Троє громадянин Росії були оштрафовані кіпрською поліцією на загальну суму 900 євро за пікнік на пляжі всупереч забороні, пов'язаній із пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.

Росіяни, які проживають на Кіпрі, були виявлені поліцією в компанії трьох жінок під час пікніка на пляжі, вони слухали музику і розпивали алкоголь.

Інцидент стався на Акротирі, одній з двох територій, що знаходяться під суверенітетом Великої Британії і мають статус британської заморської території.

У поліції розповіли, що один із росіян був заарештований за відмову пройти тест на алкоголь. Згодом він був звільнений під заставу в 300 євро і 3 березня постане перед судом.

Головний інспектор поліції Панікос Панаї сказав, що використання пляжів для пікніків і спілкування суворо заборонено діючими епідемічними правилами.

"Згідно з діючими правилами пересування, людям дозволяється ходити на пляж тільки для фізичних вправ, наприклад, плавання або бігу, а не для відпочинку", - сказав він.

Нагадаємо, Республіка Кіпр стала першою державою ЄС, що оголосила про дозвіл для в’їзду з 1 березня для українських туристів.