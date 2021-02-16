На Кипре трех россиян оштрафовали на 900 евро за пикник на пляже

Трое гражданин России были оштрафованы кипрской полицией на общую сумму 900 евро за пикник на пляже вопреки запрету, связанному с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

Россияне, проживающие на Кипре, были обнаружены полицией в компании трех женщин во время пикника на пляже, они слушали музыку и распивали алкоголь.

Инцидент произошел на Акротири, одной из двух территорий, находящихся под суверенитетом Великобритании и имеющих статус британской заморской территории.

В полиции рассказали, что один из россиян был арестован за отказ пройти тест на алкоголь. Впоследствии он был освобожден под залог в 300 евро и 3 марта предстанет перед судом.

Главный инспектор полиции Паникос Панаи сказал, что использование пляжей для пикников и общения строго запрещено действующими правилами.

"Согласно действующим правилам передвижения, людям разрешается ходить на пляж только для физических упражнений, например, плавание или бега, а не для отдыха", - сказал он.

Напомним, Кипр стала первым государством ЕС, объявившим о разрешении въезда с 1 марта для украинских туристов.