Хорватия планирует купить российскую вакцину до ее утверждения в ЕС – СМИ

Хорватия готовится в ближайшие недели приобрести от 1 миллиона доз российской вакцины "Sputnik V", не дожидаясь разрешения от европейского регулятора.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет хорватское издание Jutarnji, ссылаясь на собственные источники.

Очевидно, правительство к этому подталкивают надежды ускорить вакцинацию и провакцинировать большую часть населения до начала лета - а с ним и туристического сезона, от которого существенно зависит экономика страны.

Информацию журналисты получили от источников из правящей партии HDZ, близких к премьеру Андрея Пленковича.

Ожидается, что по крайней мере 1 млн доз российской вакцины должны прибыть в Хорватию на следующей неделе.

По словам источников, переговоры о приобретении российской вакцины начались сразу после появления обзора о ней в научном журнале Lancet.

Премьер-министр Андрей Пленкович сначала был осторожно настроен в отношении российской и китайской вакцин, но изменил мнение после того, как у всего ЕС начались проблемы с вакцинацией из-за задержек с поставками.

"Хорватия защищает свои интересы и нам важно получить вакцину еще до того, как Европейское медицинское агентство утвердит ее, потому что тогда мы не будем зависеть от распределения в ЕС - а только от себя, что является нашим правом... Это не нарушает никаких правил ЕС", - говорит собеседник издания.

Напомним, в Европейском медицинском агентстве сообщали, что еще не получили заявки на утверждение российской вакцины.

В настоящее время среди стран-членов ЕС, "Sputnik V" уже использует только Венгрия, а на Балканах российскую вакцину начали использовать Сербия и Черногория.