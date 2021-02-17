Більшість британців незадоволені наслідками Brexit - опитування

Більшість британців незадоволені торговою угодою після Brexit, яку Борис Джонсон уклав з Євросоюзом.

Про це свідчать результати опитування, опубліковані Британською зовнішньополітичною групою, незалежним аналітичним центром, який виступає за посилення глобальної присутності Британії, передає "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Дослідження показало, що менше чверті опитаних вважають, що угода прем'єр-міністра є "найкращою основою для наших відносин з ЄС".

Питання про те, чим її слід замінити, виявило, що країна все ще жорстко розділена щодо того, яку роль повинна мати Британія в Європі.

Так, 27% респондентів хочуть набагато тісніших стосунків з метою повторного приєднання, ще 22% бажають більш тісних стосунків, але залишатися поза блоком. 12% хочуть відійти далі від Європи.

24% респондентів, які схвалюють угоду, схвалюють її з важливим застереженням, що це була найкраща угода на "найближче майбутнє".

Опитування, проведене протягом тижня після набуття чинності угоди 1 січня, є першим серйозним контролем настроїв, що британці думають про реальність після Brexit. Незважаючи на те, що Велика Британія офіційно вийшла з ЄС 31 січня минулого року, перехідні механізми забезпечили, щоб до кінця грудня 2020 року наслідки виходу практично не відчувалися.

Загалом за останні 12 місяців ставлення британців до ЄС пом'якшилось. Хоча лише меншість бажає приєднатися до блоку, більшість респондентів заявили, що вважають Європейський Союз більш важливим міжнародним партнером для Британії, ніж США.