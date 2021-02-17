Большинство британцев недовольны последствиями Brexit – опрос

Большинство британцев недовольны торговым соглашением после Brexit, которое Борис Джонсон заключил с Европейским Союзом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Британской внешнеполитической группой, независимым аналитическим центром, который выступает за усиление глобального присутствия Великобритании, передает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Исследование показало, что менее четверти опрошенных считают, что соглашение премьер-министра является "наилучшей основой для наших отношений с ЕС".

Вопрос о том, чем его следует заменить, выявил, что страна все еще жестко разделена в том, какую роль должна играть Великобритания в Европе.

Так, 27% респондентов хотят гораздо более тесных отношений с целью повторного присоединения, еще 22% хотят более тесных отношений, но оставаться вне блока. 12% предпочли бы отойти дальше от Европы.

24% респондентов, одобряющих соглашение, одобряют его с важной оговоркой, что это было наилучшее соглашение на "ближайшее будущее".

Опрос, проведенный в течение недели после вступления в силу Соглашения 31 января, является первым серьезным срезом настроений, что британцы думают о реальности после Brexit. Несмотря на то, что Великобритания официально вышла из ЕС 31 января прошлого года, переходные механизмы обеспечили, чтобы до конца декабря 2020 года последствия выхода практически не ощущались.

В целом за последние 12 месяцев отношение британцев к ЕС смягчилось. Хотя лишь меньшинство хочет присоединиться к блоку, большинство респондентов заявили, что считают Европейский Союз более важным международным партнером для Великобритании, чем США.