Північна Македонія розпочала вакцинацію від коронавірусу

У Північній Македонії в середу офіційно стартував процес імунізації проти коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 24.mk.

Вакцинація розпочалась у клініці інфекційних хвороб в Скоп’є. Першими щеплення отримали лікар та старша медсестра лікарні.

В перший день запланована вакцинація 260 медичних працівників. Цими вихідними до Північної Македонії з Сербії прибуло 4680 доз вакцини Pfizer.

Міністр охорони здоров'я Венко Філіпче сказав, що першими вакцинують всіх співробітників інфекційної клініки, потім всіх Covid-центрів та решту медпрацівників.

Варто зазначити, що більшість європейських країн, в тому числі сусіди України, вже розпочали процес вакцинації свого населення. Скоро вакцинацію має розпочати Молдова, якій Румунія надасть до 200 тисяч доз вакцини зі своєї квоти у ЄС.

В Україні початок вакцинації був запланований на 15 лютого, але вакцини досі не доставлені.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов сподівається, що вакцинація проти COVID-19 почнеться до кінця цього тижня, а затримку з поставками вакцин пояснює технічними та бюрократичними проблемами, що не залежать від України.