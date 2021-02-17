Северная Македония начала вакцинацию от коронавируса

В Северной Македонии в среду официально стартовал процесс иммунизации против коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 24.mk.

Вакцинация началась в клинике инфекционных болезней в Скопье. Первыми прививки получили врач и старшая медсестра больницы.

В первый день запланирована вакцинация 260 медицинских работников. В эти выходные в Северной Македонии из Сербии прибыло 4680 доз вакцины Pfizer.

Министр здравоохранения Венко Филипче сказал, что первыми вакцинируют всех сотрудников инфекционной клиники, потом всех Covid-центров, и остальные медработников.

Стоит отметить, что большинство европейских стран, в том числе соседи Украины уже начали процесс вакцинации своего населения. Скоро вакцинацию должна начать Молдова, которой Румыния предоставит до 200 000 доз вакцины из своей квоты в ЕС.

В Украине начало вакцинации было запланировано на 15 февраля, но вакцины до сих пор не доставлены.

Министр здравоохранения Максим Степанов надеется, что вакцинация против COVID-19 начнется до конца этой недели, а задержки с поставками вакцин объясняет техническими и бюрократическими проблемами, которые не зависят от Украины.