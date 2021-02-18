Президент Литви стурбований намірами РФ поглинути Білорусь як незалежну державу

Президент Литви Гітанас Науседа висловив занепокоєння намірами Росії щодо поглинення Білорусі.

Про це він сказав в інтерв’ю DW, повідомляє "Європейська правда".

На думку литовського президента, плани самопроголошеного лідера Білорусі щодо референдуму про нову конституцію є спробою виграти час і організувати керовану передачу влади.

"Але я дуже сумніваюся, що це призведе до вільних виборів в Білорусі. Неважливо, хто буде там наступним лідером. Головне, щоб це було рішення народу. Може бути, цей лідер буде розвивати відносини з Росією, може бути, з Євросоюзом, це не має значення. Найголовніше - це свобода волі і волевиявлення білоруського народу", - сказав Науседа.

"Мене турбують наміри Росії проковтнути Білорусь як незалежну державу", - додав він.

За словами Науседи, з початку кризи в Білорусі був представлений план її мирного вирішення, що складається з трьох ключових елементів: звільнити всіх затриманих, припинити переслідування людей, налагодити діалог з громадянським суспільством.

"Але режим Лукашенка не був готовий прийняти ці умови. Замість цього він почав діалог з Росією. І звичайно, в таких умовах можливості для розв'язання кризи вкрай обмежені", - сказав він.

Як повідомлялося, МЗС Литви назвало неприйнятним рішення білоруського суду засудити до двох років позбавлення волі двох журналісток "Белсату".