Президент Литвы обеспокоен намерениями РФ поглотить Беларусь как независимое государство

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил обеспокоенность намерениями России по поглощению Беларуси.

Об этом он сказал в интервью DW, сообщает "Европейская правда".

По мнению литовского президента, планы самопровозглашенного лидера Беларуси по референдуму о новой конституции являются попыткой выиграть время и организовать управляемую передачу власти.

"Но я очень сомневаюсь, что это приведет к свободным выборам в Беларуси. Неважно, кто будет там следующим лидером. Главное, чтобы это было решение народа. Может быть, этот лидер будет развивать отношения с Россией, может быть, с Евросоюзом, это не имеет значения. Самое главное - это свобода воли и волеизъявления белорусского народа", - сказал Науседа.

"Меня беспокоят намерения России поглотить Беларусь как независимое государство", - добавил он.

По словам Науседы, с начала кризиса в Беларуси был представлен план мирного решения, состоящий из трех ключевых элементов: освободить всех задержанных, прекратить преследование людей, наладить диалог с гражданским обществом.

"Но режим Лукашенко не был готов принять эти условия. Вместо этого он начал диалог с Россией. И конечно, в таких условиях возможности для разрешения кризиса крайне ограничены", - сказал он.

Как сообщалось, МИД Литвы назвал неприемлемым решение белорусского суда приговорить к двум годам лишения свободы двух журналисток "Белсата".