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У Швейцарії впав у озеро невеликий літак

Четвер, 18 лютого 2021, 15:25

Невеликий літак впав у Боденське озеро під час наближення до аеродрому на півночі Швейцарії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Повідомляється, що літак, який прямував до аеродрому Альтенрейн на березі озера, зник незадовго до полудня в четвер. На місце прибули рятувальні служби.

Пілота, який, як вважають, був єдиною людиною на борту, вдалося врятувати в районі міста Штад, повідомила поліція в кантоні Сент-Галлен. Його доставили до лікарні.

Поліція заявила, що рятувальники не змогли одразу знайти уламки, і не було зрозуміло, що призвело до аварії.

Зазначається, що над озером  в момент аварії спостерігався сильний туман.

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Швейцарія
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