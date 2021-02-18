В Швейцарии упал в озеро небольшой самолет

Небольшой самолет упал в Боденское озеро при приближении к аэродрому на севере Швейцарии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Сообщается, что самолет, следовавший к аэродрому Альтенрейн на берегу озера, исчез незадолго до полудня в четверг. На место прибыли спасательные службы.

Пилота, который, как полагают, был единственным человеком на борту, удалось спасти в районе города Штада, сообщила полиция в кантоне Сент-Галлен. Его доставили в больницу.

Полиция заявила, что спасатели не смогли сразу найти обломки, и не было понятно, что привело к аварии.

Отмечается, что над озером в момент аварии наблюдался сильный туман.