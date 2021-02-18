В Швейцарии упал в озеро небольшой самолет
Четверг, 18 февраля 2021, 15:25
Небольшой самолет упал в Боденское озеро при приближении к аэродрому на севере Швейцарии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Сообщается, что самолет, следовавший к аэродрому Альтенрейн на берегу озера, исчез незадолго до полудня в четверг. На место прибыли спасательные службы.
Пилота, который, как полагают, был единственным человеком на борту, удалось спасти в районе города Штада, сообщила полиция в кантоне Сент-Галлен. Его доставили в больницу.
Полиция заявила, что спасатели не смогли сразу найти обломки, и не было понятно, что привело к аварии.
Отмечается, что над озером в момент аварии наблюдался сильный туман.
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