ЄС почав процедуру про порушення щодо Угорщини через закон про "боротьбу з Соросом"

Європейська комісія почала процедуру про порушення щодо Угорщини через контроверсійний закон про фінансування громадських організацій з-за кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Закон був запроваджений у 2017 році та вимагає від громадських організацій, які отримують фінансові внески з-за кордону, проходити спеціальну реєстрацію та публічно позначати себе як такі, що мають іноземне фінансування. За порушення цієї вимоги організаціям загрожує закриття.

Критики закону вважають, що він зумисно спрямований проти Джорджа Сороса - мільярдера угорського походження, який виділяє фінансування на проєкти для підтримки демократії і прав людини у всьому світі.

В уряді наполягають, що мета закону - забезпечити прозорість фінансування.

У четвер 18 лютого Єврокомісія надіслала Будапешту офіційного листа з приводу закону. Угорщина має два місяці для того, щоб відреагувати. Після цього питання можуть передати до Суду ЄС і потенційно справа може завершитися штрафами.

У червні 2020 року Суд ЄС визнав закон таким, що є недружнім до громадянського суспільства та порушує правила ЄС про вільний рух капіталу, а також право на захист персональних даних та свободу зібрань.

"Суд ЄС чітко висловився з цього приводу: обмеження, встановлені урядом Угорщини щодо фінансування громадських організацій, не відповідають законодавству ЄС. Громадські організації є невід’ємною частиною наших демократій. Ми маємо підтримувати їх, а не боротися з ними", - прокоментувала у своєму Twitter єврокомісар з питань юстиції Вера Юрова.

Також у грудні 2020 року Суд ЄС встановив, що Угорщина не виконала свої зобов’язання згідно із законодавством ЄС щодо надання притулку та повернення громадян третіх країн, що нелегально перебувають в країні.