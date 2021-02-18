У Греції кажуть про перемовини з Британією щодо "туристичного літа"

У Греції повідомили, що ведуть перемовини з урядом Британії про можливість відновити туристичні мандрівки пізніше у 2021 році.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

В ефірі BBC Radio 4's Today міністр туризму Харіс Хеохаріс зазначив, що "сподівається на частково нормальне літо" та що Греція веде перемовини з британським урядом про відновлення туризму.

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"Зараз тривають технічні дискусії з метою з’ясувати, чи це можливо. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо досягти якогось рішення", - сказав він.

За його словами, в обговореннях фігурують і свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу - вважається, що від таких мандрівників можна буде не вимагати негативного тесту для в’їзду.

Водночас міністр зауважив, що ситуація з епідемією постійно змінюється, тож поки нічого не може бути вирішено остаточно.

Нагадаємо, раніше Греція та Ізраїль підписали угоду, яка дозволить людям, вакцинованим проти коронавірусу, вільно пересуватися між двома країнами після відновлення подорожей.

Ідею про "паспорти вакцинації" для відновлення туризму також підтримує Іспанія, економіка якої теж дуже залежить від цієї галузі.

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