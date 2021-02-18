В Греции говорят о переговорах с Британией о "туристическом лете"

В Греции сообщили, что ведут переговоры с правительством Великобритании о возможности восстановить туристические путешествия позже в 2021 году.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

В эфире BBC Radio 4's Today министр туризма Харис Хеохарис отметил, что "надеется на частично нормальное лето" и что Греция ведет переговоры с британским правительством о восстановлении туризма.

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"Сейчас идут технические дискуссии с целью выяснить, возможно ли это. Я очень надеюсь, что мы сможем достичь какого-то решения", - сказал он.

По его словам, в обсуждениях фигурируют и свидетельства о вакцинации от коронавируса - считается, что от таких путешественников можно будет не требовать негативного теста для въезда.

В то же время министр отметил, что ситуация с эпидемией постоянно меняется, поэтому пока ничего не может быть решено окончательно.

Напомним, ранее Греция и Израиль подписали соглашение, которое позволит людям, вакцинированным против коронавируса, свободно перемещаться между двумя странами после восстановления путешествий.

Идею о "паспорта вакцинации" для восстановления туризма также поддерживает Испания, экономика которой тоже очень зависит от этой отрасли.

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