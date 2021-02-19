В РФ звинуватили президентку Єврокомісії в політизації питання вакцини проти коронавірусу

Посольство РФ у Брюсселі звинуватило президентку Єврокомісії у "плачевній" політизації вакцини проти коронавірусу після її публічних сумнівів щодо "Спутник V".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У заяві російського посольства зазначено, що коментарі фон дер Ляєн були "або спробою необгрунтовано політизувати це питання, і це справді плачевно, або свідчать про неадекватний рівень обізнаності чиновника вищого рівня".

У середу глава Єврокомісії зробила рідкісні публічні зауваження щодо російської вакцини, над питанням придбання якої у порядку винятку думають кілька країн ЄС.

"Мені цікаво, чому Росія теоретично пропонує мільйони і мільйони доз в час, коли в самої недостатній прогрес у вакцинації власного народу. Це також питання, на яке потрібно дати відповідь", - зазначила фон дер Ляєн.

У своїй заяві в четвер ввечері постійне представництво Росії при ЄС заявило, що "здивоване почути" оцінку фон дер Ляєн, "оскільки представники російської влади, наукового співтовариства та суб'єктів господарювання, включаючи Російський фонд прямих інвестицій, задіяні у просуванні вакцини на світовий ринок, неодноразово публічно наголошували, що вакцинація власних громадян є безумовним пріоритетом для Росії в її боротьбі з COVID-19".

Посольство наполягає на тому, що зусилля з постачання російської вакцини в інші країни "жодним чином не пов'язані" з наявністю вакцин для російського населення.

Раніше прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що Росія використовує вакцину "Спутник V" як гібридну зброю.

"Кажуть, "Спутник V" - це добре, але Путін не хоче використовувати її як ліки для російського народу - він пропонує її світові як ще одну гібридну зброю для втілення принципу "розділяй і владарюй", – сказала вона.