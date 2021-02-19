В РФ обвинили главу Еврокомиссии в политизации вопроса вакцин

Посольство РФ в Брюсселе обвинило президента Еврокомиссии в "плачевной" политизации вакцины против коронавируса после ее публичных сомнений в "Спутнике V".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В заявлении российского посольства указано, что комментарии Урсулы фон дер Ляйен были "или попыткой необоснованно политизировать этот вопрос, и это действительно плачевно, или свидетельствуют о неадекватном уровне осведомленности чиновника высшего уровня".

В среду глава Еврокомиссии сделала резкие публичные замечания по поводу российской вакцины, над вопросом приобретения которой в порядке исключения думают несколько стран ЕС.

"Мне интересно, почему Россия теоретически предлагает миллионы и миллионы доз в то время, когда у нее самой недостаточный прогресс в вакцинации собственного народа. Это также вопрос, на который нужно дать ответ", - отметила фон дер Ляйен.

В своем заявлении в четверг вечером постоянное представительство России при ЕС заявило, что "удивлено услышать" оценку фон дер Ляйен, "поскольку представители российской власти, научного сообщества и субъектов хозяйствования, включая Российский фонд прямых инвестиций, задействованные в продвижении вакцины на мировой рынок, неоднократно публично говорили, что вакцинация собственных граждан является безусловным приоритетом для России в ее борьбе с COVID-19".

Посольство настаивает на том, что усилия по поставке вакцины в другие страны "никоим образом не связаны" с наличием вакцин для российского населения.

Ранее премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Россия использует вакцину "Спутник V" в качестве гибридного оружия.