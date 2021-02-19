В Албанії представника грецької меншини посадили за образу національних символів

Представника грецької меншини Албанії Монді Кололу засудили до 8,6 років в'язниці за образу національних символів, розпалювання ворожнечі, організацію незаконних зібрань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Колола є очільником Руху за відродження Північного Епіру. Він має албанське громадянство, народився і живе в албанському місті Хімара.

Він став відомим громадськості три роки тому, коли організував мітинг в річницю створення "Автономної Республіки Північного Епіру". На акції розгорнули прапор, схожий на прапор проголошеної колись грецької автономії, паплюжили албанську національну символіку, робили провокативні заяви.

Це перший вирок за такі кримінальні правопорушення представника грецької меншини в Албанії.

Північний Епір - термін, який використовується здебільшого греками для позначення тих районів історичної області Епір, які сьогодні є частиною Албанії. Назва відкидається більшістю албанців через іредентистські асоціації.

Термін пов’язують із політичними претензіями греків на цю територію на тій підставі, що в 1914 році місцеві греки виступили проти приєднання до новозаснованої албанської держави і заснували Автономну Республіку Північного Епіру. Але через кілька років, у 1921 році, ця територія відійшла Албанії.