В Албании представителя греческого меньшинства посадили за оскорбление национальных символов

Представителя греческого меньшинства Албании Монди Кололу приговорили к 8,6 годам тюрьмы за оскорбление национальных символов, разжигание вражды, организации незаконных собраний.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Колола является главой Движения за возрождение Северного Эпира. Он албанское гражданство, родился и живет в албанском городе Химара.

Он стал известным общественности три года назад, когда организовал митинг в годовщину создания "Автономной Республики Северного Эпира". На акции развернули флаг, похожий на флаг провозглашенной когда греческой автономии, поносили албанскую национальную символику, делали провокационные заявления.

Это первый приговор за такие уголовные правонарушения представителя греческого меньшинства в Албании.

Северный Эпир - термин, используемый в основном греками для обозначения тех районов исторической области Эпир, которые сегодня являются частью Албании. Название отвергается большинством албанцев из ирредентистской ассоциации.

Срок связывают с политическими претензиями греков на эту территорию на том основании, что в 1914 году местные греки выступили против присоединения к недавно образованной албанского государства и основали Автономную Республику Северного Эпира. Но через несколько лет, в 1921 году, эта территория отошла Албании.