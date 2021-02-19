В Угорщині скандал через визначення кандидата в Суд ЄС без конкурсу

В Угорщині розгорається скандал через висунення кандидата в Європейський суд міністром юстиції Юдіт Варга без необхідної процедури відбору.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

На початку тижня стало відомо, що Варга призначить Золтана Чехі, в даний час суддю суду першої інстанції ЄС, членом вищого суду ЄС від Угорщини на шестирічний термін від імені уряду. Номінація підлягає затвердженню комісією.

Відповідно до джерел угорських ЗМІ, Чехі був юристом в юридичній фірмі попередника Варги до 2016 року і мав невеликий досвід роботи в європейському праві до того, як в тому ж році був призначений в Європейський загальний суд.

Джерела в уряді повідомили, що Варга прийняла одностороннє рішення щодо висунення Чехі, який був офіційно заслуханий парламентським комітетом з європейських справ в понеділок, але, відповідно до парламентського сайту і звітів свідків, його придатність не розглядалася по суті.

Чехі був також юристом в юридичній фірмі колишнього міністра юстиції і нинішнього депутата Європарламенту Ласло Трочані до того, як був призначений членом Загального суду в 2016 році. Про це не згадується в його біографії, доступній на сайті суду.

Трочані був першим кандидатом Угорщини на пост єврокомісара в комісії Урсули фон дер Ляєн в 2019 році, але його кандидатура була відхилена юридичним комітетом Європейського парламенту через "конфлікт інтересів", змусивши Будапешт замість цього запропонувати нинішнього комісара Олівера Варгеї.