В Венгрии скандал из-за определения кандидата в Суд ЕС без конкурса

В Венгрии разгорается скандал из-за выдвижения кандидата в Европейский суд министром юстиции Юдит Варга без необходимой процедуры отбора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В начале недели стало известно, что Варга назначит Золтана Чехи, в настоящее время судью суда первой инстанции ЕС, членом высшего суда ЕС от Венгрии на шестилетний срок от имени правительства. Номинация подлежит утверждению комиссией.

Согласно источникам венгерских СМИ, Чехи был юристом в юридической фирме предшественника Варги до 2016 года и имел небольшой опыт работы в европейском праве до того, как в том же году был назначен в Европейский общий суд.

Источники в правительстве сообщили, что Варга приняла одностороннее решение по выдвижению Чехи, который был официально заслушан парламентским комитетом по европейским делам в понедельник, но, согласно парламентскому сайту и отчетам свидетелей, его пригодность не рассматривалась по существу.

Чехи был также юристом в юридической фирме бывшего министра юстиции и нынешнего депутата Европарламента Ласло Трочани до того, как был назначен членом Общего суда в 2016 году. Об этом не упоминается в его биографии, доступной на сайте суда.

Трочани был первым кандидатом Венгрии на пост еврокомиссара в комиссии Урсулы фон дер Ляйен в 2019 году, но его кандидатура была отклонена юридическим комитетом Европейского парламента из-за "конфликта интересов", заставив Будапешт вместо этого предложить нынешнего комиссара Оливера Вархейи.