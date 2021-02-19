У Бельгії помітили перший позитивний ефект від вакцинації

В органах охорони здоров’я Бельгії помітили суттєве покращення ситуації з коронавірусом у будинках для людей похилого віку, що пов’язують з вакцинацією.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на The Brussels Times, про це на брифінгу повідомив речник Стефен ван Гухт.

"Це перший сигнал про те, що вакцина робить свою роботу. Це наш потужний союзник у боротьбі з епідемією, і ми поступово починаємо бачити результат", - сказав він.

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Минулого тижня приріст нових заражень знизився в рази: з 4,5 випадки на 1000 мешканців до 2,9 у Фландрії, з 3 до 2.4 на 1000 мешканців - у Валлонії, а в Брюсселі - з 4,7 до 1,7 на 1000 мешканців.

Кількість госпіталізацій з коронавірусом мешканців будинків для літніх людей за тиждень знизилася на 29%, зменшується також кількість летальних випадків.

Мешканці та персонал будинків для літніх людей - одна з перших категорій, поруч з медиками, які отримали доступ до вакцини у Бельгії.

Очікується, що вже у березні щеплення стануть доступними для ширшого кола людей, а до вересня 2021 року зможуть провакцинуватися 70% дорослого населення.