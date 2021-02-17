У Бельгії попередили людей про російські підробки вакцин від коронавірусу

Національний кризовий центр Бельгії застеріг людей від фейкових вакцин від коронавірусу, які ймовірно мають російське походження.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Soir, про це на пресконференції сказала представниця команди Сабіна Стродер.

"Застерігаємо вас від фейкових вакцин, які, схоже, мають переважно російське походження. Їхня безпека та ефективність не підтверджена... Ми радимо усім не купувати вакцини, ні на вулиці чи у магазинах, ні онлайн. Єдині надійні та ефективні вакцини будуть для вас безкоштовними", - зазначила вона.

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Вона додала, що усі жителі країни у свою чергу отримають вакцину безкоштовно у будинку для літніх людей, лікарні чи вакцинаційному центрі.

Бельгія вже тривалий час веде інформаційну кампанію про щеплення від коронавірусу, розповідаючи людям про вакцини і про те, коли і де можна буде вакцинуватися.

Раніше у Європейському офісі з протидії шахрайству (OLAF) попередили уряди країн-членів про фейкових посередників з продажу вакцини від коронавірусу, які можуть намагатися контактувати з ними.