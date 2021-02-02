Медичний центр R+

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R+ Medical Network - мережа медичних центрів, організованих за унікальною системою. Центри здоров’я розташовані у м. Києві в районах зі зручною та жвавою інфраструктурою - на Печерську і Теремках.

Це дозволяє клієнтам з різних куточків міста легко діставатися до медцентрів у точно зазначений час.

Величезною перевагою є можливість пройти всі види медичного обстеження та лікування в межах однієї мережі, отримавши допомогу провідних спеціалістів.

Вам доступні:

- консультації кращих лікарів загальної практики і вузьких спеціалізацій. Ви можете отримати допомогу дитячих і дорослих лікарів. Сімейне обслуговування - це завжди зручно і вигідно;

- інструментальна та функціональна діагностика експертного рівня. УЗД, комп’ютерна томографія, рентгенографія, ендоскопія, - все, що призначить Ваш лікар;

- лабораторна діагностика. Ви можете здати аналізи, які рекомендовані лікарем-куратором;

- оперативне лікування. На високому рівні поставлена лапароскопічна хірургія. Крім того, активно функціонує "хірургія одного дня", де виконуються малоінвазивні втручання з метою діагностики і лікування.

R+ - перша медична мережа, яка аналізує поточну ситуацію з пандемією і допомагає пацієнтам, які перенесли коронавірус, з реабілітацією. Мультидисциплінарна команда активно працює над проблемою відновлення здоров’я пацієнтів після хвороби.

Медична мережа в своїй діяльності керується фундаментальними принципами відвертості і щирості стосовно пацієнтів. Єдині цінності в роботі лікарів і медперсоналу, які використовуються - розвиток, інформованість і партнерство.

Слід розуміти, що кожні пацієнт і лікар - команда, члени якої мають спільну мету - здоров’я та радість життя.

Коли Ви звертаєтеся за допомогою в R+, можете бути впевнені в кваліфікації лікарів і їх професіоналізмі. Винятково доказовий і раціональний підхід, відверте спілкування "однією мовою" - саме те, чого бажає кожен пацієнт.