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Медицинский центр R+

Вторник, 2 февраля 2021, 15:15

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R+ Medical Network - сеть медицинских центров, организованных по уникальной системе. Центры здоровья расположены в г. Киеве в районах с удобной и оживленной инфраструктурой - на Печерске и Теремках. Это позволяет клиентам с разных уголков города удобно добираться в медцентры точно к указанному времени.

Огромным преимуществом является возможность пройти все виды медицинского обследования и лечения в рамках одной сети, получая помощь ведущих специалистов.

Вам доступны:

- консультации лучших врачей общей практики и узких специализаций. Вы можете получить помощь детских и взрослых врачей. Семейное обслуживание - это всегда удобно и выгодно;

- инструментальная и функциональная диагностика экспертного уровня. УЗИ, компьютерная томография, рентгенография, эндоскопия, - все, что назначит лечащий врач;

- лабораторная диагностика. Вы можете сдать анализы, назначенные Вашим врачом;

- оперативное лечение. На высоком уровне поставлена лапароскопическая хирургия. Кроме того, активно функционирует "хирургия одного дня", где выполняются малоинвазивные вмешательства с целью диагностики и лечения.

R+ - первая медицинская сеть, которая анализирует текущую ситуацию с пандемией и помогает пациентам, перенесшим коронавирус, с реабилитацией.

Мультидисплинарная команда активно работает над проблемой восстановления здоровья пациентов после болезни.

Медицинская сеть в своей деятельности руководствуется основополагающими принципами открытости и искренности к пациенту. Единственно возможные ценности в работе врачей и медперсонала, которые используются - развитие, информированность и партнерство.

Важно понимать, что каждый пациент и врач - команда, участники которой имеют общую цель - здоровье и радость жизни.

Обращаясь за медицинской помощью в R+, Вы можете быть уверены в квалификации врачей и их профессионализме. Исключительно доказательный и рациональный подход, открытое общение "на одном языке" - именно то, что ищет каждый пациент.

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