Медицинский центр R+
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R+ Medical Network - сеть медицинских центров, организованных по уникальной системе. Центры здоровья расположены в г. Киеве в районах с удобной и оживленной инфраструктурой - на Печерске и Теремках. Это позволяет клиентам с разных уголков города удобно добираться в медцентры точно к указанному времени.
Огромным преимуществом является возможность пройти все виды медицинского обследования и лечения в рамках одной сети, получая помощь ведущих специалистов.
Вам доступны:
- консультации лучших врачей общей практики и узких специализаций. Вы можете получить помощь детских и взрослых врачей. Семейное обслуживание - это всегда удобно и выгодно;
- инструментальная и функциональная диагностика экспертного уровня. УЗИ, компьютерная томография, рентгенография, эндоскопия, - все, что назначит лечащий врач;
- лабораторная диагностика. Вы можете сдать анализы, назначенные Вашим врачом;
- оперативное лечение. На высоком уровне поставлена лапароскопическая хирургия. Кроме того, активно функционирует "хирургия одного дня", где выполняются малоинвазивные вмешательства с целью диагностики и лечения.
R+ - первая медицинская сеть, которая анализирует текущую ситуацию с пандемией и помогает пациентам, перенесшим коронавирус, с реабилитацией.
Мультидисплинарная команда активно работает над проблемой восстановления здоровья пациентов после болезни.
Медицинская сеть в своей деятельности руководствуется основополагающими принципами открытости и искренности к пациенту. Единственно возможные ценности в работе врачей и медперсонала, которые используются - развитие, информированность и партнерство.
Важно понимать, что каждый пациент и врач - команда, участники которой имеют общую цель - здоровье и радость жизни.
Обращаясь за медицинской помощью в R+, Вы можете быть уверены в квалификации врачей и их профессионализме. Исключительно доказательный и рациональный подход, открытое общение "на одном языке" - именно то, что ищет каждый пациент.