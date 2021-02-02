У Франції гірськолижні витяги не відкриють у лютому, але курорти працюватимуть

Гірськолижні витяги у Франції будуть закриті в лютому, але самі курорти будуть доступні для відпочивальників.

Про це заявив державний секретар по туризму Жан-Батіст Лемуан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Лемуан пояснив, що "на сьогодні немає ніяких обмежень" на відвідування гірськолижних курортів, особливо під час лютневих шкільних канікул, які починаються в суботу.

Якщо заняття гірськолижним спортом утруднені через закриття підйомників, можливі інші заняття, такі як ходьба на снігоступах, катання на санях або бігових лижах.

"Ми знаходимося в постійному щоденному і щотижневому управлінні, і саме цифри з розвитку епідемії визначатимуть подальші дії", - додав він.

"Розвиток епідеміологічної ситуації не дозволяє нам на даному етапі знову відкрити підйомники", - пояснили в оточенні прем'єр-міністра Жана Кастекса після його зустрічі з представниками гірськолижних курортів.

В уряді також зазначили, що в інших європейських країнах "немає тенденції до загального відкриття" гірськолижних курортів.

Напередодні у Франції сезонні працівники заблокували дорогу з вимогою відкрити лижні курорти.