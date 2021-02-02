Во Франции горнолыжные подъемники не откроют в феврале, но курорты будут работать

Горнолыжные подъемники во Франции будут закрыты в феврале, но сами курорты будут доступны для отдыхающих.

Об этом заявил государственный секретарь по туризму Жан-Батист Лемуан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Лемуан пояснил, что "на сегодняшний день нет никаких ограничений" на посещение горнолыжных курортов, особенно во время февральских школьных каникул, которые начинаются в субботу.

Если занятия горнолыжным спортом затруднены из-за закрытия подъемников, возможны другие занятия, такие как ходьба на снегоступах, катание на санях или беговых лыжах.

"Мы находимся в постоянном ежедневном и еженедельном управлении, и именно цифры по развитию эпидемии будут определять дальнейшие действия", - добавил он.

"Развитие эпидемиологической ситуации не позволяет нам на данном этапе вновь открыть подъемники", - пояснили в окружении премьер-министра Жана Кастекса после его встречи с представителями горнолыжных курортов.

В правительстве также отметили, что в других европейских странах "нет тенденции к общему открытию" горнолыжных курортов.