Париж готується до повені, рівень води у річці Сена перевищив 4 метри

Влада Парижа закрила кілька ділянок на березі Сени через небезпеку повені, рівень води в річці піднявся вище 4 метрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.

Деякі дороги та підземні переходи біля річки були повністю затоплені, а сходи, що ведуть до Сени, були перекриті.

Річка затопила райони, де парижани зазвичай сидять, гуляють або бігають. Лебединий острів, розташований на річці недалеко від Ейфелевої вежі, також був закритий.

Місто оголосило попередження жовтого рівня, що означає небезпеку повені і можливість швидкого підвищення рівня води. Рівень води в Сені може досягти 4,45 метра у вівторок і до 4,50 м в середу.

У Парижі вже кілька днів йдуть проливні дощі, але річка ще не піднялася до рівня, такого як в червні 2016 року, коли вода дійшла до позначки 6,10 метра, або в 1919 році, коли вона досягла 8,62 метра.

Річка також вийшла з берегів у 2018 році, що призвело до закриття кількох доріг поблизу.

Сильний дощ також призвів до повеней в інших регіонах Франції з перекриттям доріг на півдні країни.