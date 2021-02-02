Париж готовится к наводнению, уровень воды в реке Сена превысил 4 метра

Власти Парижа закрыли несколько участков на берегу Сены из-за опасности наводнения, уровень воды в реке поднялся выше 4 метров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

Некоторые дороги и подземные переходы у реки были полностью затоплены, а лестницы, ведущие к Сене, были перекрыты.

Река затопила районы, где парижане обычно сидят, гуляют или бегают трусцой. Лебединый остров, расположенный на реке недалеко от Эйфелевой башни, также был закрыт.

Город выпустил предупреждение желтого уровня опасности, что означает опасность наводнения и возможность быстрого повышения уровня воды. Уровень воды в Сене может достигнуть 4,45 метра во вторник и до 4,50 м в среду.

В Париже уже несколько дней идут проливные дожди, но река еще не поднялась до уровня, такого как в июне 2016 года, когда вода дошла до отметки 6,10 метра, или в 1919 году, когда она достигла 8,62 метра.

Река также вышла из берегов в 2018 году, что привело к закрытию нескольких дорог поблизости.

Сильный дождь также привел к наводнениям в других регионах Франции с перекрытием дорог на юге страны.