Естонія більше не вимагатиме самоізоляцію від вакцинованих мандрівників

Естонія з 2 лютого скасовує вимогу про самоізоляцію для мандрівників, які вже отримали вакцину від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

Від самоізоляції звільняють мандрівників, які на в’їзді нададуть свідоцтво про вакцинацію не давніше, ніж шість місяців тому.

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Так само не повинні залишатися на самоізоляції люди, які в останні пів року перехворіли на коронавірус і можуть це підтвердили результатом ПЛР-тесту або тесту на антигени.

На сайті МЗС Естонії зазначається, що така вимога почала діяти навіть з 1 лютого, у тому числі для мандрівників, які прибувають з Британії або третіх країн.

"Свідоцтво має містити персональні дані особи естонською, російською або англійською, а також інформацію про те, від якої хвороби зроблене щеплення, яка вакцина використовувалася та номер партії і дату вакцинації", - розповіла представниця Агентства охорони здоров’я Ханна Сепп.

За її словами, такий дозвіл діятиме і для мандрівників, щеплених вакцинами, які ще не отримали затвердження у ЄС. Нагадаємо, серед членів ЄС такі використовує Угорщина, яка закупила китайську та російську вакцини.

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