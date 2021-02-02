Эстония не будет требовать самоизоляции от вакцинированных путешественников

Эстония со 2 февраля отменяет требование о самоизоляции для путешественников, которые уже получили вакцину от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

От самоизоляции освобождают путешественников, которые на въезде предоставят свидетельство о вакцинации не ранее чем 6 месяцев назад.

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Не должны уходить на самоизоляцию и люди, которые в последние полгода переболели COVID-19 и могут это подтвердили результатом ПЦР-теста или теста на антигены.

На сайте МИД Эстонии отмечается, что такое требование начало действовать даже с 1 февраля, в том числе для путешественников, прибывающих из Британии или третьих стран.

"Свидетельство должно содержать персональные данные лица на эстонском, русском или английском языке, а также информацию о том, от какой болезни сделана прививка, какая вакцина использовалась, номер партии и дату вакцинации", - рассказала представительница Агентства здравоохранения Ханна Сепп.

По ее словам, такое разрешение будет действовать и для путешественников, привитых вакцинами, которые еще не получили утверждения в ЕС. Напомним, из членов Евросоюза такие использует Венгрия, закупившая китайскую и российскую вакцины.

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