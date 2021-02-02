Рада підтримала санкції проти Нікарагуа через почесне консульство у Криму

Верховна Рада підтримала рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до Республіки Нікарагуа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті РНБО.

За відповідне рішення проголосували 322 народні депутати. Санкції запроваджено строком на п’ять років.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що влітку 2019 року урядом Нікарагуа здійснено недружні дії проти нашої держави, а саме запроваджено ініціативу відкриття так званого "почесного консульства Нікарагуа" в окупованому Криму.

За його словами, МЗС України неодноразово направляло звернення до колег у Нікарагуа з вимогою скасувати своє неправомірне рішення, однак звернення української сторони ігнорувалися.

"Свідомо нехтуючи офіційними застереженнями України, президент Республіки Нікарагуа Даніель Ортега Сааведра указом від 3 серпня 2020 року призначив так званим "почесним консулом Нікарагуа в Республіці Крим" Бєлавєнцева Олега Євгеновича, якого 18 березня 2019 року вироком Святошинського районного суду міста Києва визнано винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, підбурюванні до державної зради та веденні агресивної війни проти України, та призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі", - сказав Данілов.

Зазначені кроки, заявив він, є грубим порушенням законодавства України та міжнародного права, зокрема, резолюцій Генеральної асамблеї ООН.