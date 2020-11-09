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Окупаційна влада Криму заявила про відкриття "першої іноземної консульської установи" 

Понеділок, 9 листопада 2020, 18:34

Окупаційна влада Криму анонсувала відкриття "першої іноземної консульської установи" - представництва Нікарагуа. 

Про це повідомляє російський "Інтерфакс", цитуючи так званого віцепрем’єра Криму Георгія Мурадова, пише "Європейська правда".

За його словами, консульська установа Нікарагуа відкриється у Сімферополі і стане "першою консульською установою іноземної держави у російському Криму". Також повідомляється, що на церемонію відкриття прибула посол Нікарагуа в Росії Альба Асусена Торрес. На сторінці посольства деталей про це не повідомляють. 

Ймовірно, йдеться про відкриття "почесного консульства", а не класичного консульства, оскільки при цьому згадується лише ім'я призначеного раніше почесного консула Нікарагуа в окупованому Криму Олега Белавенцева.

Почесний консул відрізняється від класичного консула - це окрема форма представництва, коли громадянин країни, в якій консульство відкривається, починає представляти інтереси іншої країни.

Нагадаємо, раніше МЗС України направило ноту протесту Республіці Нікарагуа через призначила почесного консула в окупованому Росією Криму. Ним став Олег Белавенцев, який у 2019 році був засуджений Святошинським районним судом Києва до 13 років ув’язнення за посягання на територіальну цілісність України як активний учасник анексії Криму.

У жовтні Кабмін запропонував РНБО через це запровадити секторальні санкції проти Нікарагуа. 




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