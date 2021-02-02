Рада поддержала санкции против Никарагуа из-за почетного консульства в Крыму

Верховная рада поддержала решение Совета национальной безопасности и обороны о применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер к Республике Никарагуа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте СНБО.

За соответствующее решение проголосовали 322 народных депутата. Санкции введены сроком на пять лет.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что летом 2019 года правительством Никарагуа осуществлены недружественные действия против нашего государства, а именно введена инициатива открытия так называемого "почетного консульства Никарагуа" в оккупированном Крыму.

По его словам, МИД Украины неоднократно направлял обращения коллегам в Никарагуа с требованием отменить свое неправомерное решение, однако обращения украинской стороны игнорировались.

"Сознательно пренебрегая официальными предостережениями Украины, президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега указом от 3 августа 2020 года назначил так называемым "почетным консулом Никарагуа в Республике Крым" Белавенцева Олега Евгеньевича, который 18 марта 2019 года приговором Святошинского районного суда города Киева признан виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины, назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы", - сказал Данилов.

Указанные шаги, заявил он, являются грубым нарушением законодательства Украины и международного права, в частности, резолюций Генеральной ассамблеи ООН.