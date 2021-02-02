Падіння економіки Чехії минулого року стало найбільшим в історії

Економіка Чехії минулого року показала найбільше падіння у сучасній історії країни з 1993 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) впав на 5,6%. При цьому за останні три місяці ВВП впав на 5 відсотків у річному підрахунку. Потім він виріс на 0,3 відсотка в порівнянні з попереднім кварталом.

Істотну роль в падінні економіки відіграв негативний розвиток секторів торгівлі, транспорту, розміщення і гостинності через пандемію коронавірусу, в той час як державні витрати зросли.

Для порівняння, минулого року економіка Німеччини впала на 5%, економіка Іспанії - на 11%, економіка Франції - на 8,3%, а ВВП Швеції і Польщі впали всього на 2,8%.

Експерти припускають, що економічний спад в Чехії триватиме до кінця 2021 року.

"Ми переживаємо рецесію, і ми будемо наздоганяти 2020 рік, щонайменше, весь цей рік. Проте, безробіття як і раніше підтримується на розумному рівні, що може привести до більш швидкого повернення, ніж в інших європейських країнах", - сказала економіст Яна Мюцкова.