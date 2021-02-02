Падение экономики Чехии в прошлом году стало крупнейшим в истории

Экономика Чехии в прошлом году показала наибольшее падение за всю историю страны с 1993 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Валовой внутренний продукт (ВВП) упал на 5,6%. При этом за последние три месяца ВВП упал на 5 процентов в годовом исчислении. Затем он вырос на 0,3 процента по сравнению с предыдущим кварталом.

Существенную роль в падении экономики сыграло негативное развитие секторов торговли, транспорта, размещения и гостеприимства из-за пандемии коронавируса, в том время к как государственные расходы выросли.

Для сравнения, в прошлом году экономика Германии упала на 5%, экономика Испании - на 11%, экономика Франции - на 8,3%, а ВВП Швеции и Польши упали всего на 2,8%.

Эксперты предполагают, что экономический спад в Чехии продлится до конца 2021 года.

"Мы переживаем рецессию, и мы будем догонять 2020 год, по крайней мере, весь этот год. Тем не менее, безработица по-прежнему поддерживается на разумном уровне, что может привести к более быстрому возвращению, чем в других европейских странах", - сказала экономист Яна Мюцкова.