В ЄС розкритикували Косово за намір відкрити посольство в Єрусалимі

В Євросоюзі шкодують щодо рішення Косова визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Європейської служби зовнішніх дій Петер Стано на брифінгу в Брюсселі.

"Це прикре рішення з боку Косова, тому що це рішення розходиться із позицію Європейського Союзу щодо Єрусалима. Для ЄС питання Єрусалиму однозначно, коли йдеться про дипломатичні установи. Всі посольства країн-членів та представництво ЄС розміщені в Тель-Авіві. Остаточне рішення щодо статусу Єрусалиму має биту вирішене у прямих переговорах між Ізраїлем та Палестиною", - сказав Стано.

Він нагадав, що Косово визначило європейську інтеграцію своїм пріоритетом, а це передбачає дії відповідно до позиції Євросоюзу.

Нагадаємо, 1 лютого у Косові заявили, що схвалили офіційне прохання Ізраїлю про відкриття посольства в Єрусалимі.

Рішення про взаємне визнання Косова і Ізраїлю було досягнуто у вересні минулого року на саміті лідерів Косова і Сербії в Білому домі в присутності тодішнього президента Дональда Трампа.

На зустрічі Белград також погодився перемістити своє посольство в Ізраїлі в Єрусалим, чого досі не зробив.

Туреччина закликала Косово не відкривати посольство в Єрусалимі, заявивши, що це буде порушенням резолюцій ООН.

Рішення викликало критику з боку палестинців, багатьох країн з мусульманською більшістю і більшості європейських держав.

Більшість західних країн визнали незалежність Косова, але Сербія і її союзники Росія і Китай - ні.

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