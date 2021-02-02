В ЄС розкритикували Косово за намір відкрити посольство в Єрусалимі
В Євросоюзі шкодують щодо рішення Косова визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Європейської служби зовнішніх дій Петер Стано на брифінгу в Брюсселі.
"Це прикре рішення з боку Косова, тому що це рішення розходиться із позицію Європейського Союзу щодо Єрусалима. Для ЄС питання Єрусалиму однозначно, коли йдеться про дипломатичні установи. Всі посольства країн-членів та представництво ЄС розміщені в Тель-Авіві. Остаточне рішення щодо статусу Єрусалиму має биту вирішене у прямих переговорах між Ізраїлем та Палестиною", - сказав Стано.
Він нагадав, що Косово визначило європейську інтеграцію своїм пріоритетом, а це передбачає дії відповідно до позиції Євросоюзу.
Нагадаємо, 1 лютого у Косові заявили, що схвалили офіційне прохання Ізраїлю про відкриття посольства в Єрусалимі.
Рішення про взаємне визнання Косова і Ізраїлю було досягнуто у вересні минулого року на саміті лідерів Косова і Сербії в Білому домі в присутності тодішнього президента Дональда Трампа.
На зустрічі Белград також погодився перемістити своє посольство в Ізраїлі в Єрусалим, чого досі не зробив.
Туреччина закликала Косово не відкривати посольство в Єрусалимі, заявивши, що це буде порушенням резолюцій ООН.
Рішення викликало критику з боку палестинців, багатьох країн з мусульманською більшістю і більшості європейських держав.
Більшість західних країн визнали незалежність Косова, але Сербія і її союзники Росія і Китай - ні.
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