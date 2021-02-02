В ЕС раскритиковали Косово за намерение открыть посольство в Иерусалиме

В Европейском Союзе жалеют о решении Косова признать Иерусалим столицей Израиля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

"Это досадное решение со стороны Косова, потому что это решение расходится с позицией Европейского Союза по Иерусалиму. Для ЕС вопрос Иерусалима однозначен, когда речь идет о дипломатических учреждениям. Все посольства стран-членов и представительство ЕС размещены в Тель-Авиве. Окончательное решение по статусу Иерусалима должно быть принято в прямых переговорах между Израилем и Палестиной", - сказал Стано.

Он напомнил, что Косово определило европейскую интеграцию своим приоритетом, а это предполагает действия в соответствии с позицией Евросоюза.

Напомним, 1 февраля в Косове заявили, что одобрили официальную просьбу Израиля об открытии посольства в Иерусалиме.

Решение о взаимном признании Косова и Израиля было достигнуто в сентябре прошлого года на саммите лидеров Косова и Сербии в Белом доме в присутствии тогдашнего президента Дональда Трампа.

На встрече Белград также согласился переместить свое посольство в Израиле в Иерусалим, чего до сих пор не сделал.

Турция призвала Косово не открывать посольство в Иерусалиме, заявив, что это будет нарушением резолюций ООН.

Решение вызвало критику со стороны палестинцев, многих стран с мусульманским большинством и большинства европейских государств.

Большинство западных стран признали независимость Косова, но Сербия и ее союзники Россия и Китай - нет.

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