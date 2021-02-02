Іспанія другий рік поспіль скасовує знаменитий забіг биків у Памплоні

Північний іспанський регіон Наварра оголосив про скасування знаменитого щорічного фестивалю Сан-Фермін у Памплоні другий рік поспіль через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

"Проведення міжнародного фестивалю, такого як Сан-Фермін, куди з'їжджаються мільйони людей, не є можливим", - заявила глава регіону Марія Чівіте у вівторок.

Дев'ятиденний фестиваль в липні є чи не найяскравішою міжнародною подією Іспанії. Фестиваль став популярним завдяки роману Ернеста Гемінгвея "І сходить сонце".

До минулорічного скасування через пандемію коронавірусу востаннє його скасовували під час громадянської війни в Іспанії в 1930-х роках.

У минулому році багато жителів Памплони одяглися в традиційний білий одяг і червоні шарфи, щоб відзначити початок фестивалю 6 липня, але звичайних популярних вуличних вечірок не було.

Іспанія зареєструвала щонайменше 59 000 підтверджених випадків смерті від коронавірусу.