Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

США предложили Германии условия для снятия санкций с "Северного потока-2" - СМИ

Шеф дипломатии ЕС перед визитом в Москву поговорил с Кулебой

Рада поддержала санкции против Никарагуа из-за почетного консульства в Крыму

В Молдове российского дипломата поймали при попытке скрыто вывезти $60 000






Испания второй год подряд отменяет знаменитый забег быков в Памплоне

Вторник, 2 февраля 2021, 15:21

Северный испанский регион Наварра объявил об отмене знаменитого ежегодного фестиваля Сан-Фермин в Памплоне второй год подряд из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

"Проведение международного фестиваля, такого как Сан-Фермин, куда съезжаются миллионы людей, не представляется возможным", - заявила глава региона Мария Чивите во вторник.

Девятидневный фестиваль в июле - одно из самых ярких международных событий Испании. Фестиваль стал популярным благодаря роману Эрнеста Хемингуэя "И восходит солнце".

До прошлогодней отмены из-за пандемии коронавируса в последний раз забег отменяли во время гражданской войны в Испании в 1930-х годах.

В прошлом году многие жители Памплоны оделись в традиционные белые одежды и красные шарфы, чтобы отметить начало фестиваля 6 июля, но обычных популярных уличных вечеринок не было.

Испания зарегистрировала по меньшей мере 59 000 подтвержденных случаев смерти от коронавируса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Испания Коронавирус Карантин
powered by lun.ua