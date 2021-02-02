Испания второй год подряд отменяет знаменитый забег быков в Памплоне

Северный испанский регион Наварра объявил об отмене знаменитого ежегодного фестиваля Сан-Фермин в Памплоне второй год подряд из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

"Проведение международного фестиваля, такого как Сан-Фермин, куда съезжаются миллионы людей, не представляется возможным", - заявила глава региона Мария Чивите во вторник.

Девятидневный фестиваль в июле - одно из самых ярких международных событий Испании. Фестиваль стал популярным благодаря роману Эрнеста Хемингуэя "И восходит солнце".

До прошлогодней отмены из-за пандемии коронавируса в последний раз забег отменяли во время гражданской войны в Испании в 1930-х годах.

В прошлом году многие жители Памплоны оделись в традиционные белые одежды и красные шарфы, чтобы отметить начало фестиваля 6 июля, но обычных популярных уличных вечеринок не было.

Испания зарегистрировала по меньшей мере 59 000 подтвержденных случаев смерти от коронавируса.