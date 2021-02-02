Смертність у Чехії торік зросла на 15% - майже як у 1945-му

Минулого року у Чехії померло на 17 тисяч більше людей, ніж у 2019-му – зростання склало майже 15%.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

За даними Чеського управління статистики, таке річне зростання є винятковим.

За сто років спостережень у відсотковому відношенні подібне зростання смертності у Чехії було у 1945 році, коли закінчилась Друга світова війна. Тоді смертність у порівнянні з попереднім роком зросла на 14,5%.

За попередніми даними, у 2020 році у Чехії померли 129 100 людей.

В управлінні статистики не наводять причин зростання смертності, однак зазначається, що, ймовірно, причина в пандемії коронавірусу.

За офіційними даними, від коронавірусної хвороби у Чехії минулого року померли 11 872 людини.

Міністр охорони здоров’я Чехії Ян Блатни раніше заявляв, що лише близько 30% випадків смертності від COVID-19 справді чітко пов'язані з коронавірусом, чим викликав критику опозиції.

Як повідомлялося, у Польщі у 2020 році померли 479 тис. людей, що майже на 70 тисяч більше, ніж роком раніше - такого стрибка в річному масштабі до цього не було.