Смертность в Чехии в прошлом году выросла на 15% - почти как в 1945-м

В прошлом году в Чехии умерло на 17 000 больше людей, чем в 2019-м - рост составил почти 15%.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

По данным Чешского управления статистики, такой годовой рост является исключительным.

За сто лет наблюдений в процентном отношении подобный рост смертности в Чехии был в 1945 году, когда закончилась Вторая мировая война. Тогда смертность по сравнению с предыдущим годом выросла на 14,5%.

По предварительным данным, в 2020 году в Чехии умерли 129 100 человек.

В управлении статистики не приводится причин роста смертности, однако отмечается, что, вероятно, причина - в пандемии коронавируса.

По официальным данным, от коронавирусной болезни в Чехии в прошлом году умерли 11 872 человека.

Министр здравоохранения Чехии Ян Блатны ранее заявлял, что лишь около 30% случаев смертности от COVID-19 действительно четко связаны с коронавирусом, чем вызвал критику оппозиции.

Как сообщалось, в Польше в 2020 году умерли 479 тыс. человек, что почти на 70 000 больше, чем годом ранее - такого скачка в годовом масштабе до этого не было.