Дві третини нових заражень у Нідерландах припадають на "британський" штам

Кількість заражень коронавірусом у Нідерландах зменшилась на 20% минулого тижня, до 28 628 випадків.

Такими є дані інституту RIVM, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

За даними RIVM, епідемія рухалася б у правильному напрямку, якби не більш заразні варіанти вірусу.

Зокрема, дві третини нових інфекцій є варіантом, який зараз чинить великий тиск на лікарні у Великій Британії.

Окрім британського варіанту, у Нідерландах були виявлені також південноафриканський варіант коронавірусу (23 випадки) та два випадки бразилького варіанту.

Хворі з новими варіантами коронавірусу заражують більшу кількість людей.

Нагадаємо, Рада ЄС внесла зміни до рекомендацій щодо скоординованого підходу до обмежень вільного пересування у відповідь на пандемію COVID-19, додавши нову категорію обмежень.

Згідно з оновленою рекомендацією, новий колір (темно-червоний) додається до існуючих категорій зеленого, оранжевого, червоного та сірого на щотижневій карті, яку публікує Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності.

Цей колір застосовуватиметься в районах, де вірус циркулює на дуже високому рівні, в тому числі інші інфекційні штами, що викликають занепокоєння.