Две трети новых заражений в Нидерландах приходятся на британский штамм

Количество заражений коронавирусом в Нидерландах уменьшилось на 20% на прошлой неделе, до 28 628 случаев.

Таковы данные института RIVM, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

По данным RIVM, эпидемия двигалась бы в правильном направлении, если бы не более заразны варианты вируса.

В частности, две трети новых инфекций является вариантом, который сейчас оказывает большое давление на больницы в Великобритании.

Помимо британского варианта, в Нидерландах были обнаружены также южноафриканский вариант коронавируса (23 случая) и два случая бразильского варианта.

Больные с новыми вариантами коронавируса заражают большее количество людей.

Напомним, Совет ЕС внес изменения в рекомендации по скоординированного подхода к ограничениям свободного передвижения в ответ на пандемию COVID-19, добавив новую категорию ограничений.

Согласно обновленной рекомендации, новый цвет (темно-красный) добавляется к существующим категориям зеленого, оранжевого, красного и серого на еженедельной карте, которую публикует Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

Этот цвет будет применяться в районах, где вирус циркулирует на очень высоком уровне, в том числе другие инфекционные штаммы, вызывающие беспокойство.