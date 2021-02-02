Шотландія відправлятиме на карантин усіх закордонних мандрівників 

Шотландія посилить коронавірусні вимоги до закордонних мандрівників, але сподівається почати послаблення свого локдауну на початку березня.

Про це у вівторок заявила глава шотландського уряду Нікола Стерджен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами Стерджен, всі, хто прибуває в Шотландію з-за кордону, повинен буде ізолюватися на карантин, незалежно від того, звідки вони прибули.

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"Сьогодні я можу підтвердити, що ми маємо намір ввести вимогу керованого карантину для всіх, хто прибуває безпосередньо до Шотландії, незалежно від того, з якої країни вони приїхали", - сказала вона шотландському парламенту.

Шотландія попросить уряд Британії застосувати аналогічний підхід, щоб мінімізувати ризик потрапляння людей з COVID-19 в Шотландію з Англії та інших частин Сполученого Королівства.

Стерджен також заявила, що сподівається на поступове, поетапне повернення дітей в школи з 22 лютого і можливе поступове скасування вимог ізоляції з початку березня.

В середині січня Шотландія продовжила локдаун до середини лютого та залишила більшість школярів на дистанційному навчанні.

На всій материковій Шотландії разом із Західними островами діють найжорсткіші обмеження четвертого рівня. Це означає, що люди можуть залишати будинок тільки з важливою метою.

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