Шотландія продовжила локдаун до середини лютого

Шотландія продовжила жорсткий карантин до середини лютого та залишила більшість школярів на дистанційному навчанні.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це оголосила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен.

За її словами, поширення вірусу вже сповільнилося, але не настільки, щоб обмеження можна було послабити.

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"Ми маємо бути реалістами: будь-яке покращення, ячке ми зараз бачимо - це завдяки тому, що ми сидимо вдома і зменшуємо кількість контактів. Будь-яке послаблення локдауну може швидко призвести до погіршення ситуації", - зазначила Нікола Стерджен.

Вона висловила сподівання, що з середини лютого учні все ж зможуть поетапно повернутися до навчання у класах.

Чинний, найжорсткіший рівень обмежень, передбачає закриття усіх магазинів, крім продуктових.

Ресторанам і кафе, які продовжують продавати їжу і напої "з собою", заборонено впускати клієнтів всередину закладу - забирати замовлення можна лише від порогу або через віконце.

Всі, хто може працювати з дому, зобов'язані це робити, а людям з категорії підвищеного ризику рекомендується взагалі не ходити на роботу.

Також повинні бути скорочені зібрання на відкритому повітрі, людям дозволяється зустрічатися тільки з однією людиною з іншого будинку.

Шотландія запровадила найсуворіший рівень карантину з 4 січня у зв’язку з новим штамом коронавірусу, а потім додатково посилила його. Спершу передбачалося, що обмеження будуть діяти до кінця січня.

За останню добу у Шотландії виявили 1165 нових заражень, що склали 11,1% серед усіх зроблених тестів. Населення Шотландії - близько 5,5 млн осіб.