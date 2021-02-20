В Естонії розробляють план з ввезення іноземних сезонних робітників

Міністерство у справах сільського життя Естонії спільно з аграрно-торговою палатою і Департаментом здоров'я розробляє план з ввезення іноземної робочої сили на сезонні роботи, наприклад, для збору ягід.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"Коли обсяг роботи збільшується, то виникає необхідність у працівниках для збору врожаю. Найбільше людей потрібно в садівництві. Для збору ягід необхідно близько тисячі осіб. Також іноземні робітники потрібні і в тваринництві, а саме для вирощування корів і свиней", - розповів голова правління Естонської аграрно-торговельної палати Роомет Сирмус.

За словами міністра у справах сільського життя Урмаса Круузе, коаліція домовилася, що не ускладнюватиме життя аграріїв, не дозволяючи ввезення іноземної робочої сили. Головне - визначити необхідну кількість робітників.

"На сезонні роботи потрібно близько двох тисяч людей. Ми сподіваємося, що місцеві жителі знову відкриють для себе сільське господарство. Брак людей же потрібно буде покрити за рахунок контрольованого ввезення робочої сили", - пояснив міністр у справах сільського життя Урмас Круузе.

У зв'язку з пандемією працівників з-за кордону непросто. В основному в сезонних роботах зацікавлені трудові мігранти з України та Молдови. На даний момент розробляється регламент ввезення іноземної робочої сили.

"Перш за все необхідно знати, що в'їжджаючі в країну люди здорові. Це означає, що у них вже повинен бути зроблений тест і його результат повинен бути негативним, або можна пройти тестування по приїзду. Крім цього, повинен бути пройдений карантин. Роботодавці в п'ятницю заявили , що готові слідувати всім встановленим правилам. Однак важливо знати, як це зробити ", - сказав Круузе.

Минулого літа на фермах Естонії зіпсувався урожай полуниці через те, що його не було кому збирати.

Як повідомлялося, уряд Естонії схвалив постанову, згідно з якою висококваліфіковані фахівці з третіх країн зможуть відразу приїжджати до Естонії разом з сім'єю навіть у тому випадку, коли вони приїжджають на роботу на підставі візи або безвізового режиму.