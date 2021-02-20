В Эстонии разрабатывают план по ввозу иностранных сезонных рабочих

Министерство по делам сельской жизни Эстонии совместно с аграрно-торговой палатой и Департаментом здоровья разрабатывает план по ввозу иностранной рабочей силы на сезонные работы, например, для сбора ягод.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"Когда объем работы увеличивается, то возникает необходимость в работниках для сбора урожая. Больше всего людей нужно в садоводстве. Для сбора ягод необходимо около тысячи человек. Также иностранные рабочие нужны и в животноводстве, а именно для выращивания коров и свиней", - рассказал председатель правления Эстонской аграрно-торговой палаты Роомет Сирмус.

По словам министра по делам сельской жизни Урмаса Круузе, коалиция договорилась, не усложнять жизнь аграриев, не позволяя ввоз иностранной рабочей силы. Главное - определить необходимое количество рабочих.

"На сезонные работы потребуется около двух тысяч человек. Мы надеемся, что местные жители снова откроют для себя сельское хозяйство. Брак людей же нужно будет покрыть за счет контролируемого ввоза рабочей силы", - пояснил министр по делам сельской жизни Урмас Круузе.

В связи с пандемией работников из-за рубежа непросто. В основном в сезонных работах заинтересованы трудовые мигранты из Украины и Молдовы. На данный момент разрабатывается регламент ввоза иностранной рабочей силы.

"Прежде всего необходимо знать, что въезжающие в страну люди здоровы. Это значит, что у них уже должен быть сделан тест и его результат должен быть отрицательным, или можно пройти тестирование по приезду. Кроме этого, должен быть пройден карантин. Работодатели в пятницу заявили, что готовы следовать всем установленным правилам. Однако важно знать, как это сделать ", - сказал Круузе.

Прошлым летом на фермах Эстонии испортился урожай клубники из-за того, что его некому было собирать.

Как сообщалось, правительство Эстонии одобрило постановление, согласно которому высококвалифицированные специалисты из третьих стран смогут сразу приезжать в Эстонию вместе с семьей даже в том случае, когда они приезжают на работу на основании визы или безвизового режима.