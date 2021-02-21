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Шеф дипломатії ЄС перед ключовою зустріччю щодо нових санкцій нагадав РФ про вимогу ЄСПЛ

Неділя, 21 лютого 2021, 12:39

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель констатував відмову РФ виконувати рішення ЄСПЛ щодо звільнення Навального, нагадавши, що у понеділок міністри закордонних справ блоку обговорять відповідь Євросоюзу на ситуацію довкола російського опозиціонера.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Російські суди продовжують ігнорувати рішення ЄСПЛ у справі Алексєя Навального. З міністрами 27 країн ЄС ми обговоримо дії ЄС на засіданні Ради міністрів закордонних справ у понеділок", - заявив Боррель у своєму Twitter.

Європейський суд з прав людини застосував правило 39 регламенту суду, визначивши російському уряду негайно звільнити Навального зі слідчого ізолятора.

Правило 39 Регламенту ЄСПЛ передбачає застосування тимчасових заходів у випадках існування ризику заподіяння невиправданої та неминучої шкоди основним правам і свободам людини.

У Росії заявили, що рішення ЄСПЛ є спробою втручання у внутрішні російські судові справи і виконати його неможливо.

Очікується, що міністри закордонних справ країн Європейського союзу на зустрічі 22 лютого затвердять політичне рішення про санкції проти Росії у зв'язку з ув'язненням Навального.

За даними агентства Bloomberg, малоймовірно, що санкції будуть націлені на російських олігархів, до чого прагнули Навальний і його союзники, бо деякі держави-члени блоку побоюються спалювати всі мости з Москвою. 

Замість цього обмеження, швидше за все, торкнуться російських чиновників і організацій, підозрюваних в безпосередній причетності до цієї справи.

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