Шеф дипломатії ЄС перед ключовою зустріччю щодо нових санкцій нагадав РФ про вимогу ЄСПЛ

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель констатував відмову РФ виконувати рішення ЄСПЛ щодо звільнення Навального, нагадавши, що у понеділок міністри закордонних справ блоку обговорять відповідь Євросоюзу на ситуацію довкола російського опозиціонера.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Російські суди продовжують ігнорувати рішення ЄСПЛ у справі Алексєя Навального. З міністрами 27 країн ЄС ми обговоримо дії ЄС на засіданні Ради міністрів закордонних справ у понеділок", - заявив Боррель у своєму Twitter.

Russian courts continue to ignore the @ECHR_CEDH ruling on the case of Alexei @Navalny.



With EU27 ministers, we will discuss EU actions at the Foreign Affairs Council meeting on Monday. #FAC — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 21, 2021

Європейський суд з прав людини застосував правило 39 регламенту суду, визначивши російському уряду негайно звільнити Навального зі слідчого ізолятора.

Правило 39 Регламенту ЄСПЛ передбачає застосування тимчасових заходів у випадках існування ризику заподіяння невиправданої та неминучої шкоди основним правам і свободам людини.

У Росії заявили, що рішення ЄСПЛ є спробою втручання у внутрішні російські судові справи і виконати його неможливо.

Очікується, що міністри закордонних справ країн Європейського союзу на зустрічі 22 лютого затвердять політичне рішення про санкції проти Росії у зв'язку з ув'язненням Навального.

За даними агентства Bloomberg, малоймовірно, що санкції будуть націлені на російських олігархів, до чого прагнули Навальний і його союзники, бо деякі держави-члени блоку побоюються спалювати всі мости з Москвою.

Замість цього обмеження, швидше за все, торкнуться російських чиновників і організацій, підозрюваних в безпосередній причетності до цієї справи.