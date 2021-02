Шеф дипломатії ЄС перед ключовою зустріччю щодо нових санкцій нагадав РФ про вимогу ЄСПЛ

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель констатував відмову РФ виконувати рішення ЄСПЛ щодо звільнення Навального, нагадавши, що у понеділок міністри закордонних справ блоку обговорять відповідь Євросоюзу на ситуацію довкола російського опозиціонера.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Російські суди продовжують ігнорувати рішення ЄСПЛ у справі Алексєя Навального. З міністрами 27 країн ЄС ми обговоримо дії ЄС на засіданні Ради міністрів закордонних справ у понеділок", - заявив Боррель у своєму Twitter.

Russian courts continue to ignore the @ECHR_CEDH ruling on the case of Alexei @Navalny.



With EU27 ministers, we will discuss EU actions at the Foreign Affairs Council meeting on Monday. #FAC