Шеф дипломатии ЕС перед ключевой встречей по новым санкциям напомнил РФ о требовании ЕСПЧ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель констатировал отказ РФ выполнять решение ЕСПЧ по освобождению Навального, напомнив, что в понедельник министры иностранных дел блока обсудят ответ Евросоюза на ситуацию вокруг российского оппозиционера.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Российские суды продолжают игнорировать решение ЕСПЧ по делу Алексея Навального. С министрами 27 стран ЕС мы обсудим действия ЕС на заседании Совета министров иностранных дел в понедельник", - заявил Боррель в своем Twitter.

Russian courts continue to ignore the @ECHR_CEDH ruling on the case of Alexei @Navalny.



With EU27 ministers, we will discuss EU actions at the Foreign Affairs Council meeting on Monday. #FAC