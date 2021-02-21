Шеф дипломатии ЕС перед ключевой встречей по новым санкциям напомнил РФ о требовании ЕСПЧ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель констатировал отказ РФ выполнять решение ЕСПЧ по освобождению Навального, напомнив, что в понедельник министры иностранных дел блока обсудят ответ Евросоюза на ситуацию вокруг российского оппозиционера.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Российские суды продолжают игнорировать решение ЕСПЧ по делу Алексея Навального. С министрами 27 стран ЕС мы обсудим действия ЕС на заседании Совета министров иностранных дел в понедельник", - заявил Боррель в своем Twitter.

Russian courts continue to ignore the @ECHR_CEDH ruling on the case of Alexei @Navalny.



With EU27 ministers, we will discuss EU actions at the Foreign Affairs Council meeting on Monday. #FAC — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 21, 2021

Европейский суд по правам человека применил правило 39 Регламента суда, определив российскому правительству немедленно освободить Навального из следственного изолятора.

Правило 39 Регламента ЕСПЧ предусматривает применение временных мер в случаях существования риска причинения неоправданного и неизбежного вреда основным правам и свободам человека.

В России заявили, что решение ЕСПЧ является попыткой вмешательства во внутренние российские судебные дела и выполнить его невозможно.

Ожидается, что министры иностранных дел стран Европейского союза на встрече 22 февраля утвердят политическое решение о санкциях против России в связи с заключением Навального.

По данным агентства Bloomberg, маловероятно, что санкции будут нацелены на российских олигархов, к чему стремились Навальный и его союзники, ибо некоторые государства-члены блока опасаются сжигать все мосты с Москвой.

Вместо этого ограничения, скорее всего, коснутся российских чиновников и организаций, подозреваемых в непосредственной причастности к этому делу.